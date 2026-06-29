Immunoprofilassi e test di Coombs: perché è risultato positivo?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 29/06/2026 Aggiornato il 29/06/2026

Il test di Coombs indiretto risulta positivo successivamente alla somministrazione dell'immunoprofilassi anti-D il mese scorso, per poi tornare negativo dopo un certo lasso di tempo.

Una domanda di: Miriana
Volevo chiedere un parere da esperti (sebbene abbia già contattato il consultorio dove sono seguita). Ho gruppo sanguigno negativo, mio marito positivo, perciò sono sempre stata seguita e controllata con i test Coombs indiretto che fino al penultimo sono risultati negativi.
Il giorno 25/05/2026 ho fatto l'iniezione dell'immunoprofilassi anti D. Oggi ho rifatto gli esami del sangue con anche il solito test Coombs indiretto che però ora risulta positivo con "Valori rif" negativo. È preoccupante? Sono alla settimana 33 + 3 giorni di gravidanza. Ringrazio per l'attenzione ed auguro una buona giornata.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
lei ora ha il test di Coombs indiretto positivo perché ha effettuato l'iniezione dell'immunoprofilassi anti-D il mese scorso!
In quella iniezione erano contenuti anticorpi contro il fattore Rh, utili a neutralizzare eventuali globuli rossi circolanti del bimbo/a che aspettate e che facilmente sarà di gruppo Rh positivo come il papà (il gruppo positivo "vince" su quello negativo statisticamente).
In questo modo, il suo sistema immunitario non verrà in contatto con globuli rossi di gruppo positivo e non produrrà anticorpi specifici contro il fattore Rh, evitando che lei si sensibilizzi per questo antigene.
Immagino che negli ultimi esami ematochimici che farà, il test di Coombs sarà tornato nuovamente negativo in quanto il suo organismo avrà completamente smaltito gli anticorpi somministrati in sede di iniezione.
In ogni caso, non c'è da allarmarsi: sta tutto andando per il meglio! Spero di averla rassicurata, cordialmente.

Immunoprofilassi e test di Coombs: perché è risultato positivo?

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