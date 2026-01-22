Immunoprofilassi per mamme RH negativo: quando si fa?

Una domanda di: Giuseppa

Salve, volevo un chiarimento.

Io sono alla 33^ settimana di gravidanza. Il mio sangue è RH negativo, il mio compagno è RH positivo. Effettuo sempre le analisi di Coombs, il ginecologo mi ha detto che nel post parto mi faranno una puntura qualora il bambino fosse RH positivo. È giusta come procedura? Al momento non ho effettuato punture. Grazie.



