Immunoprofilassi per mamme RH negativo: quando si fa?

Una domanda di: Giuseppa
Salve, volevo un chiarimento.
Io sono alla 33^ settimana di gravidanza. Il mio sangue è RH negativo, il mio compagno è RH positivo. Effettuo sempre le analisi di Coombs, il ginecologo mi ha detto che nel post parto mi faranno una puntura qualora il bambino fosse RH positivo. È giusta come procedura? Al momento non ho effettuato punture. Grazie.
Anna Maria Marconi
Gentile signora,
le linee guida più recenti incoraggiano la immunoprofilassi delle madri negative con partner positivo, già alla 28^ settimana, indipendentemente dalla conoscenza del gruppo sanguigno del bambino. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
