Impianti dentali: si possono fare in gravidanza?

A cura di Dottor Samuele Baruch Pubblicato il Aggiornato il

Si considera opportuno rimandare a dopo la gravidanza gli interventi di implantologia, non tanto per la procedura in sé quanto per l'impiego di prodotti medicinali che impone.

Una domanda di: Luisa

Vorrei sapere se in gravidanza è possibile fare gli impianti dentali. Mi ero decisa a sottopormi a questa procedura quando sono rimasta incinta e ora non

so come comportarmi. I denti da impiantare sono quattro molari: due sopra due sotto.

Grazie.



Samuele Baruch Samuele Baruch Gentile signora,

pur non comportando l'atto chirurgico, di per sé, particolari problemi, suggerisco di rimandare l'intervento di implantologia, perché questo comporta l'utilizzo di anestetico e di eventuali antibiotici che, ovviamente, vanno in circolo. Inoltre, l'utilizzo di apparecchiature radiologiche a supporto dell'intervento è da evitare quando possibile, nel periodo di gravidanza. Con cordialità.

