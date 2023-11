Impiegata con CCNL e maternità anticipata

Una domanda di: Nadia

Buongiorno, sono un impiegata con CCNL commercio azienda privata a tempo indeterminato. Volevo sapere se durante i mesi di maternità anticipata per gravidanza a rischio con certificato medico è previsto da contratto la maturazione di festività e permessi (Rol) in quanto in busta paga non mi sono stati conteggiati (solo le ferie mi hanno maturato). Da Dl 105/2022 letto online se non erro dovrebbero esser riconosciuti. Grazie per un riscontro.



Paola Bernardi Locatelli Paola Bernardi Locatelli Buongiorno,

durante la maternità maturano, oltre alle ferie, i permessi e le ex festività.

Vi ricordo però che nel CCNL Terziario Confcommercio per gli assunti da meno di 2 anni non è prevista la maturazione dei permessi e per gli assunti da più di 2 anni e da meno di 4 è prevista invece la maturazione in misura ridotta dei permessi.

Cordiali saluti.

