Impiego del progesterone dopo la PMA: fino a quando?

Una domanda di: Sorina

Sono alla 12ma settimana di gravidanza, uso progeffik 200 mg, la

sera 2 ovuli, la mattina uno. Ho fatto trasferimento di embrione, il mio

ginecologo mia ha detto di smettere a 12 settimane, ma siccome ho appuntamento

tra 3 settimane non so cosa fare: smettere adesso o andare ancora per un po’

avanti? Lei cosa mi consiglia?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Buongiorno,

se il ciclo di trasferimento embrionario è stato fatto con stimolazione dell’ovulazione, o su ciclo spontaneo con ovulazione, non è necessario continuare. Qualora invece la preparazione abbia escluso l’ovulazione, e quindi la formazione del corpo luteo, come spesso avviene quando si trasferiscono embrioni precedentemente crioconservati, si consiglia di utilizzare progesterone fino alla 14° settimana. Con cordialità.

