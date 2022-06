Impiego di Slinda (principio attivo: drospirenone) e perdita dei capelli: c’è relazione?

Una domanda di: Mary

Salve dottoressa, ho preso per due settimane Slinda e ho perso tantissimi capelli, ho avuto forti mal di testa. Ho deciso di interrompere la pillola a distanza da sette giorni dal mio ultimo rapporto, ero a metà blister. Potrei essere incinta? Inoltre i miei capelli dopo la pillola si riprenderanno subito?



Elisa Valmori

Salve cara signora, la pillola Slinda che lei stava assumendo era composta da un progestinico sintetico denominato Drospirenone. Non so come mai le sia stato prescritto questo trattamento (invece della classica pillola estro-progestinica: magari un problema di pressione arteriosa, obesità e/o fumo?) ma posso dirle che in teoria occorrono nove giorni di sospensione perché si possa verificare l’ovulazione, quindi se lei aveva assunto Slinda senza dimenticanze fino alla sospensione, dovremmo poter escludere la gravidanza (uso il condizionale per scaramanzia: in medicina è meglio essere prudenti!). Quanto alla caduta dei capelli, mi sorprende trovare riportato in un sito che ritengo autorevole https://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1563 che sarebbe un effetto collaterale “poco comune” in chi utilizza questo tipo di contraccettivi (mentre è riconosciuto come effetto avverso molto comune in chi utilizzi l’impianto o l’iniezione periodica di ormoni progestinici) ma “non esistono evidenze a sostegno dell’associazione tra perdita di capelli e utilizzo di progestinici”. Forse non abbiamo voluto indagare bene questo aspetto, mi viene da commentare. Non so dirle quanto tempo impiegheranno i suoi capelli per riprendersi dalla caduta. Mi sembra particolare che lei solo dopo due settimane di assunzione abbia notato questo effetto. Tuttavia, solitamente alla rimozione del “problema”, l’organismo reagisce ritrovando in breve tempo il suo equilibrio. Il drospirenone, principio attivo di Slinda, ha un’emivita di 30-34 ore, quindi bastano 2 giorni e mezzo per eliminarlo completamente dall’organismo. Mi permetto di osservare che con l’estate in arrivo un bel taglio ai capelli oltre che irrobustirli, le farà patire di meno il caldo. Spero di esserle stata di aiuto, cordialmente.

