In 5^ settimana l’ecografia non evidenzia nulla: è preccupante?

Una domanda di: Fati

Salve io l’ultima mestruazione l’ho avuta l’11 maggio e questo mese ho fatto il test il 14, risultato 1-2 settimane clear blu! Fatto ecografia transvaginale ieri ma non si vedeva nulla e il ginecologo mi ha mandato oggi a fare le beta con risultato 417.2! Secondo voi rischio una GEU? O troppo presto, io non capisco! Grazie.



Cara signora,

in quinta settimana + qualche giorno è lecito attendersi che l’ecografia individui se non l’embrione (per questo si può attendere la sesta settimana

finita) almeno la camera gestazionale. Ma se il concepimento fosse avvenuto più avanti rispetto alla previsione (che lo colloca circa a metà ciclo)

potrebbe essere stato presto anche per visualizzare la camera gestazionale. In casi come il suo non ha molto senso ripetere il dosaggio delle beta, mentre serve attendere la sesta settimana finita (settima settimana + 0 giorni) per ripetere l’ecografia. A questo punto, se l’embrione non dovesse essere visualizzato il dosaggio delle beta può essere utile per capire se stanno aumentando e, quindi, se sia lecito ipotizzare una gravidanza extrauterina (GEU). Ma credo che tutto questo le sia stato già spiegato, dico

bene? Il mio consiglio è dunque quello di attendere pazientemente il prossimo controllo ecografico.

Cordialmente.



