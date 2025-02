In 5^ settimana l’ecografia non visualizza l’attività cardiaca dell’embrione: è un aborto?

Gentile signora, anche se non riferisce la data dell'ultima mestruazione posso supporre che sia stata intorno all'1 gennaio. Quindi quando lei ha fatto l'ecografia si trovava nella 5^ settimana, epoca in cui se l'ecografia non riesce a visualizzare l'attività cardiaca non si può ancora essere certi di trovarsi in presenza di un aborto. Questo spiega perché noi suggeriamo di effettuare la prima ecografia non prima della sesta-settima settimana: è così che si evitano grandi spaventi quando magari non c'è nulla che non va. Ma sono sicuro che il suo ginecologo l'abbia tranquillizzata e le abbia fissato una seconda ecografia a distanza di una decina di giorni, dico bene? Sarà questo controllo successivo che ci dirà se la gravidanza sta procedendo o se, al contrario, si è interrotta. Cari saluti.