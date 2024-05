In 6^ settimana con le beta a 1000 l’embrione non si vede

Una domanda di: Ilaria

Dottoressa, sono una ragazza PCOS con ciclo irregolare! Dopo molto finalmente sono rimasta incinta! Me ne sono accorta al 10° giorno di ritardo! Il problema è che le mie beta aumentano ma non raddoppiano! Inoltre ho fatto un’ecografia (secondo la ginecologa sono alla 6^ settimana ) si vede la camera gestionale un po’ più grande rispetto alla prima volta ma vuota! Ho paura di una anembrionica (ma non ho perdite ematiche ) è vero che le beta

dopo le 1000 unità potrebbero rallentare il raddoppio? Ed è possibile che crescano ma non si formi nulla? Grazie mille.



Salve signora, capisco la sua trepidazione (ma anche la preoccupazione) che ancora l’embrione non si palesi nella camera gestazionale.

Per quanto riguarda le beta-hCG, come lei di certo sa guardando il referto che le hanno consegnato, ogni settimana hanno intervalli di riferimento molto ampi per cui non è facile pronunciarsi sull’andamento di una gravidanza in utero basandosi sui loro valori. Direi che hanno molto più ragion d’essere per il monitoraggio di una gravidanza extra-uterina (purtroppo può accadere) oppure di una sospetta patologia del trofoblasto (anche di questa evenienza immagino non fosse al corrente…a volte è meglio non sapere!).

Quanto alla sua gravidanza, non mi pare opportuno continuare a dosare le beta per capire se stia evolvendo regolarmente o meno, mentre è utile ripetere un controllo ecografico a distanza di una settimana per verificare che l’inquilino della camera gestazionale si palesi con il suo cuoricino battente. Speriamo che sia così per lei: ve lo auguro di cuore! Spero di risentirla con buone nuove, cordialmente.



