In 6^ settimana l’ecografia non rileva il battito dell’embrione

Una domanda di: Franci

Ieri ho fatto visita ginecologica a 6+4, è stata visualizzata camera gestazionale sacco vitellino ed embrione più piccolo di sei giorni

senza battito. La ginecologa mi ha fissato appuntamento tra una settimana per capire se il concepimento è avvenuto tardi o la gravidanza si è

fermata.Purtroppo non nutro speranza in quanto ho cicli precisissimi senza ritardi, quindi come sarebbe possibile? Inoltre vengo da un aborto al quarto mese di

gravidanza perché la mia bimba aveva una grave malformazione. Nella precedente gravidanza il battito a 5 più 5 già c’era. Crede sia giusto fare un’ altra visita e avere delle speranze?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, reputo giusto sia sottoporsi ad una nuova visita come le è stato consigliato, sia non perdere la speranza di diventare mamma.

La visita a distanza serve proprio per capire se questa gravidanza sia o meno evolutiva.

In caso lo fosse, le dovrebbero ridatare la gravidanza ossia stabilire con l’ecografia la data del concepimento e quindi del parto.

Altrimenti, ci troveremmo a porre diagnosi di aborto interno e a dover pianificare come affrontare questa evenienza (sicuramente drammatica, per quanto non paragonabile a quanto lei ha già vissuto in precedenza).

Dato che si tratterebbe del secondo aborto, qualora non gliel’avessero già proposta, sarebbe a mio avviso opportuna una consulenza con un genetista, in modo da valutare gli esami più indicati nel vostro caso per intraprendere in futuro una nuova ricerca della gravidanza.

Infine, mi permetto di farle conoscere un’associazione che si occupa proprio del trauma dell’aborto: la Vigna di Rachele.

Credo possa essere un luogo dove sentirsi capita, accolta e aiutata a rielaborare il lutto della sua prima figlia.

http://www.vignadirachele.org/

Spero di averla aiutata e di risentirla con buone nuove, cordialmente.



