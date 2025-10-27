In 6^ settimana si vede solo la camera gestazionale

Una domanda di: Elisa

Buongiorno,

ho fatto l'ecografia a 6+0 settimane. Era visibile la camera gestazionale, 8×4×9 le misure, ma non visibile il sacco vitellino. Farò un'altra ecografia fra 7 giorni, sperando di vedere qualcosa. È possibile un impianto tardivo? So quando ho ovulato perché ho usato gli stick. Nella prima gravidanza a 5+4 c'era anche il battito e avevo beta altissime.

Grazie.

