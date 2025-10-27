In 6^ settimana si vede solo la camera gestazionale

Dottoressa Arianna Prada A cura di Arianna Prada - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 27/10/2025 Aggiornato il 27/10/2025

Quando in 6^ settimana l'ecografia individua solo la camera gestazionale, per capire se la gravidanza è evolutiva si deve attendere il successivo controllo ecografico che di solito viene fissato dopo circa sette giorni.

Una domanda di: Elisa
Buongiorno,
ho fatto l'ecografia a 6+0 settimane. Era visibile la camera gestazionale, 8×4×9 le misure, ma non visibile il sacco vitellino. Farò un'altra ecografia fra 7 giorni, sperando di vedere qualcosa. È possibile un impianto tardivo? So quando ho ovulato perché ho usato gli stick. Nella prima gravidanza a 5+4 c'era anche il battito e avevo beta altissime.
Grazie.

Arianna Prada
Arianna Prada

Buongiorno, pur sapendo la data esatta dell'ovulazione il momento della fecondazione e dell'impianto può variare anche di giorni.. Pertanto può essere una gravidanza semplicemente più "giovane". Ripeta l'ecografia tra sette giorni per vedere la sua evolutività.
Cordiali saluti.

