In 8^ settimana beta molto basse: cosa fare?

Una domanda di: Gaia

Ho effettuato una interruzione di gravidanza con metodo farmacologico a marzo, dopodiché ho iniziato la pillola. Il 9/09 ho effettuato un test di gravidanza che è risultato positivo, dall’ecografia non si vede la camera gestazionale, ho fatto esame del sangue per le beta e sono a 19.55 mUl/ml

Cosa significa?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora,

il valore delle beta-hCG che lei mi riferisce è al limite del positivo quindi in questi casi di solito si ripete il dosaggio a distanza di qualche giorno per vedere se la gravidanza è in evoluzione, eventualità espressa dall’incremento del valore, oppure si è effettivamente interrotta. Qualora i valori fossero in aumento contatti, come è ovvio, il suo specialista di fiducia perché come saprà la gravidanza può avere localizzazione anche extra uterine e quindi è fondamentale verificare ecograficamente dove si è impiantata. Tale posizione potrà essere ecograficamente visualizzata solo con valori delle beta prossimi ai 1000-1500, certamente non prima. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto