In 8^ settimana l’ecografia non rileva quasi nulla

Una domanda di: Maria Ho 38 anni e sono alla mia secondo gravidanza Ho fatto la prima eco alla 4 settimana, avevo preso appuntamento un po' presto per conoscere la ginecologa, comunque si vedeva solo la camera gestazionale Sono all' 8^ settimana, ieri ho fatto di nuovo l'ecografia e la dottoressa inizialmente non vedeva nulla poi ha intravisto qualcosa e mi ha detto di rifare le beta che erano oltre a 20000 e martedì mi rivede per l'ecografia. Però mi anche detto che se dovesse esserci qualcosa di negativo mi dovrà indurre l'aborto. Potrebbe esserci una speranza ancora?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Maria,

a 4 settimane è possibile vedere una raccolta liquida che ha tutti gli aspetti di una camera gestazionale ma non lo è. Anche se non fosse stata una camera ora si vede un residuo gestazionale senza presenza di battito. Quindi il quadro è quello di un aborto interno. In questo quadro il dosaggio delle beta a mio avviso è poco indicativo perché il tessuto placentare rimane attivo anche per 15 giorni dopo che la gravidanza si è interrotta. Farei quindi riferimento solo al quadro ecografico e decidere se attendere la perdita spontanea o sottoporsi a raschiamento dei pereti uterine. La sua ginecologa che ha tutte le informazioni cliniche e la conosce meglio è la voce più autorevole per darle un parere. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto