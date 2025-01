In 8^ settimana l’ecografo non individua il battito cardiaco fetale: può trattarsi di un errore?

Una domanda di: Anastasia

Vengo da un percorso PMA, ho fatto il transfer con blastocisti congelata il 15/11/24. Il 28/11 prime beta positive a 1700 e le seconde 2/12 sono esplose a 13000.

Il 12/12 alla 6^ settimana ho fatto il primo controllo ecografico e tutto era perfetto embrione con pulsazione sacco vitellino ben sviluppato. Il mio stato di salute era perfetto.

Il 27/12, al secondo controllo in 8^ settimana, non hanno visto il battito e mi hanno detto che si tratta di aborto spontaneo. Mi hanno fatto smettere di prendere progesterone, progynova e cardioaspirina.

Il fatto è che non ho avuto alcun sintomo, niente crampi niente perdite, mi sento sempre incinta, ho il seno pieno e un po’ indolenzito ogni tanto un po’

di nausea, ma fisicamente mi sento bene come prima della notizia. Può essere stato un errore di valutazione? Una diagnosi troppo affrettata? Grazie infinite per l’attenzione.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Anastasia,

le gravidanze da transfer embrionario hanno, come è facile comprendere, una datazione molto precisa. E a 8 settimane la possibilità di errore diagnostico, ovvero di non vedere attività cardiaca fetale, è infinitesima. Noi per protocollo chiediamo che siano due operatori ecografici a confermare l’assenza di battito per rendere quasi impossibile l’errore diagnostico. Temo quindi che la diagnosi dei miei colleghi sia veritiera ed è normale che in questa fase la placenta lavori ancora e quindi mantenga i sintomi di gravidanza. A questo punto, deve decidere con i curanti se recuperare il tessuto abortivo per un’analisi citogenetica o attendere l’espulsione spontanea.

Se ha letto le mie risposte precedenti ad altre pazienti con aborto spontaneo sa che la mia opinione è quella dell’utilità del test citogenetico perché da informazioni importanti sul futuro riproduttivo della coppia. Resto a sua disposizione e la saluto con molta cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto