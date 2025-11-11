In 9^ settimana il valore delle beta aumenta poco: c’è da preoccuparsi?

Per sapere se la gravidanza sta procedendo bene non basta il dosaggio delle beta: vanno associate la visita ginecologica e soprattutto l'ecografia, grazie a cui si individua l'embrioncino con attività cardiaca.

Una domanda di: Francesca
Gentile dottore, le scrivo in merito ai valori del beta. Questa è la mia terza gravidanza, le prime due sempre interrotte da aborto spontaneo.
Ultimo ciclo 4/9/25. Ho fatto il beta giorno 8/11 ed era a 2265. L’ho rifatto oggi 10/11 ed è a 3743. Nell’ultima gravidanza il beta cresceva poco, anche se il feto cresceva bene
fino alla 9 settimana quando poi si è interrotta. La mia domanda è: devo preoccuparmi anche a questo giro e non illudermi più di tanto? O la crescita del beta è soggettivo e forse nel mio caso dipende dalla genetica che cresca poco? Grazie in anticipo.

Gentile signora,
lei oggi, secondo il calendario ostetrico, è in 9^ settimana + 5 giorni. A questo punto della gravidanza, le sue beta-hCG aumentano e quasi raddoppiano ma le sole beta non sono dirimenti su come la gravidanza tente a evolvere: le beta si dice "RADDOPPIANO O QUASI RADDOPPIANO" e questo "quasi" esprime che, appunto, non sono in grado di predire l'evoluzione della gravidanza: vede, in medicina la diagnosi si fa col concorso di più elementi, quindi al valore delle beta vanno aggiunte la visita osterica e una ecografia. Solo così si può formulare la diagnosi di gravidanza in evoluzuine La visita e prima ecografia che immagino effettuerà a breve le permetterà di avere un quadro più chiaro della situazione. Lei non mi dice se è stata individuata la causa dei primi due aborti, quindi non ho realmente alcuno strumento per poter fare anche una minima previsione. Attenda con tranquillità la visita e l'ecografia che, ripeto, sono l'unico mezzo per dirimere ogni dubbio. Cari saluti.

