In ansia dopo la PMA

Una domanda di: Giulia

Sono finalmente incinta dopo aver subito a luglio un’interruzione spontanea di una gravidanza iniziale, ottenuta grazie alla ICSI. Anche questa

gravidanza la ho ottenuta tramite ICSI per problemi maschili. E’ stata

trasferita una blastocisti 4 AA ottima, a detta del centro. Non abbiamo

effettuato diagnosi pre-impianto perché, a detta loro, non sembrava

necessario.

Ora, al 12° giorno post transfer ho effettuato le beta, risultate 339. Ripetute 3

giorni dopo al 15° giorno post transfer, risultate di 780.

Il centro dice che vanno bene e anche la mia ginecologa sembre soddisfatta. Tra

una settimana circa, a 7+0, avrò la prima ecografia. La mente però si sta

popolando di pensieri negativi, terrorizzata che qualcosa possa di nuovo

andare male come a luglio. L’andamento delle mie beta andava bene? Quante

probabilità ci sono che dall’ecografia emergano brutte notizie in una gravidanza come la mia? Faccio l’infermiera e quindi purtoppo mi vengono in

mente fin troppe eventualità e temo mi stiano sopraffacendo.

Grazie.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, le beta stanno andando bene, non si faccia sopraffare dall'ansia. Arrivati a questo punto solo una gravidanza su 5 non evolve, per cui sia ottimista. Mi tenga aggiornato, se lo desidera.