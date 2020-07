In ansia per le beta-hCG

Una domanda di: Luisa

Salve sono incinta e il 17 luglio ho fatto la beta e il valore era a 78,5 ora le devo rifare domani dopo tre giorni. A quanto le dovrei avere per sapere se sta andando bene? Grazie mille.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

lei nelle precedenti email mi aveva riferito di aver subito un’interruzione spontanea della gravidanza il mese scorso. Allora se le beta-hCG sono a 78 (e, magari, prima dell’aborto spontaneo avevano raggiunto valori molto superioi) potrebbero essere una coda di decrescita fisiologica post abortiva, potrebbero cioè essere rimaste in circolo dalla precedente gravidanza che si è interrotta. . Ovviamente non può essere esclusa una nuova gravidanza, che può essere appurata in prima battuta verificando appunto il valore delle beta-hCG che, se tuto va bene, deve aumentare sensibilmente con il passare dei giorni. Più che il valore in sé, quello che conta, infatti, è che non si stabilizzino o, peggio, diminuiscano, ma che l’incremento sia costante. Poi, tra un paio di settimane, quando sarà più o meno intorno all’ottava-nona settimana esegua un controllo ecografico, durante il quale sarà possibile visualizzare la camera gestazionale. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto