In ansia per sapere se è incinta

Una domanda di: Luisa

Salve oggi 14 luglio mi doveva venire il ciclo ma non è arrivato: ho fatto la beta ed è risultato un valore di 16. Cosa può essere? Se la ripeto tra due giorni può salire e se accade vuol dire che sono

incinta? Risponda, la prego ho tanta ansia, lo desidero tanto. Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora, un unico valore dell’ormone beta-hCG da solo non dice nulla perché quello che conta, per stabilire se una gravidanza è evolutiva, è l’aumento del valore con il passare dei giorni. Per scoprire se una gravidanza è iniziata non è necessario fare l’esame del sangue, ma è sufficiente – e consigliabile – effettuare il semplice test sulle urine, usando il kit-fai-da te. Le consiglio quindi di lasciar perdere il dosaggio nel sangue, salvo diversa indicazione del suo ginecologo (ma mi sembra di

aver capito che lei stia agendo di sua iniziativa) e di effettuare il test di gravidanza sulle urine. Il risultato che si ottiene è sicuro, i test sono molto precisi e affidabili. Se è incinta lo saprà subito. In generale, il valore dell’ormone beta-hCG comincia a essere significativo, cioè a esprime la gravidanza a partire da 25 mU/ml. Comunque in una donna non incinta i valori sono al di sotto di 5, quindi il valore che lei riferisce potrebbe (potrebbe, non è una certezza) segnalare la gravidanza. Faccia il test sulle urine subito e si toglierà il dubbio. Mi faccia sapere. Auguri.

Auguri

