In attesa di un maschietto, vorrebbe invece una bambina …

Una domanda di: Cristina

Buongiorno, durante l’ecografia che ho effettuato alla 12ma settimana la mia ginecologa mi ha detto che il bambino che aspetto è un maschio. Ho già due maschietti, vorrei una femminuccia lei mi potrebbe dare un consiglio? Grazie.



Gentile signora, non saprei proprio che consiglio darle né cosa esattamente si aspetta che le possa dire un medico. Posso però augurarle che la ginecologa si sia sbagliata? Forse, potrebbe essere, bisognerà vedere se l’ecografia morfologica confermerà o no il sesso di quetso bambino. Se così non fosse ci sarebbero una serie di vantaggi, sia per voi genitori: un notevole risparmio nei vestiti e nei giocattoli, danari che potreste spendere, mi pass la battuta, in profumi e balocchi per voi e la cameretta sarebbe la stessa, quindi in quella che già avete basterà aggiungere un lettino (e più avanti un letto). Tenga presente che è il padre a determinare il sesso del bambino e che anche un eventuale quarto figlio potrebbe ancora essere maschio: meglio metterlo in conto nel caso in cui si decida per un’ulteriore maternità solo per riuscire a mettere al mondo una bambina. Con cordialità.

