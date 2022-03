In base alla data del parto si può individuare il giorno del concepimento?

Una domanda di: Vanessa

Salve volevo sapere se tramite il giorno di nascita sia possibile sapere il concepimento se c’è stato con i rapporti di aprile o maggio? Ultima mestruazione 9 maggio data parto 13 febbraio che è la stessa data di quando finivo il tempo però mi hanno dato il parto indotto.



Cara signora, lei continua a scriverci e noi più volte le abbiamo risposto dicendole quale poteva essere in linea teorica la data del concepimento. Ancora una volta le diciamo che, secondo un calcolo teorico, e presupponendo un ciclo di 28 giorni, partendo dalla data presunta del parto (13 febbraio 2022) il concepimento dovrebbe essere avvenuto a maggio 2021. La gravidanza dura infatti mediamente 266 giorni a partire dal giorno del concepimento. Ma come già le abbiamo detto, sono calcoli solo teorici perché le variabili che entrano in gioco per determinare il giorno dell’ovulazione sono numerose e quindi le probabilità che anticipi o ritardi rispetto alla data PRESUNTA, basata su un ciclo della durata media di 28 giorni, sono relativamente alte. In più il parto indotto non aiuta, perché la gravidanza non si è conclusa spontaneamente. In ogni caso, per sapere chi è il padre del proprio bambino con sicurezza c’è solo un modo: effettuare il test del DNA. Qualsiasi altro conteggio, in caso di rapporti sessuali affrontati con due uomini diversi a poca distanza gli uni dagli altri, non può fornire un risultato attendibile al 100 per cento. La prego quindi di prendere in considerazione l’opportunità di effettuare il test del DNA su suo figlio, così si toglierà definitivamente ogni dubbio perché per quanto ponga la domanda in modo diverso a più specialisti non riuscirà mai a ottenere la risposta esatta che cerca. Se deciderà per questa strada, l’unica percorribile per placare l’ansia che evidentemente la divora, contatti un laboratorio di analisi e riceverà tutte le istruzioni del caso. Le auguro che il risultato sia quello in cui spera. Con cordialità.

