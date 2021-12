In cerca di un bimbo da tanti anni: che fare?

Una domanda di: Mustapha

Salve, siamo una coppia sposato da 13 anni e cerchiamo di avere figli. Siamo qui a chiedere qualunque consiglio o aiuto. Grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentili lettori,

dovete rivolgervi entrambi a un centro per la diagnosi e la cura dell’infertilità dove svolgeranno indagini accurate su tutti e due per

comprendere perché non riuscite a dare inizio a una gravidanza. Ovviamente via email non è possibile azzardare nulla: non scrive neppure quanti anni

avete, se il suo ciclo è regolare o no, se per quanto riguarda la signora ha un peso che corrisponde a quello desiderabile o no, se ha una storia di ovaio policistico o no. Per potersi esprimere servono degli esami, a partire dall’ecografia e dalle analisi de4l sangue il dosaggio ormonale per la signora e dallo spermiogramma per il marito. E’ solo un’indicazione di massima: gli specialisti del centro sapranno cosa è più opportuno prescrivere nel vostro caso specifico, anche in base alla vostra storia clinica. Cari saluti.

