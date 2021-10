In cerca di un bimbo, ma lui ha un problema

Una domanda di: Maria Teresa

Io e il mio compagno, rispettivamente di 43 anni io e 50 anni lui,stiamo

cercando una gravidanza. Dopo 3 mesi di tentativi ho iniziato a fare qualche

indagine vista l’età. Per farla breve ovulo bene e anche la riserva ovarica

è ancora buona. Il mio compagno ha fatto uno spermiogramma che non ha dato

buoni risultati nella mobilità progressiva e nella morfologia, mentre il

volume, il PH, la concentrazione sono nella norma. Ieri ha eseguito

un’ecodoppler scrotale che ha evidenziato varicocele bilaterale. Siamo in

attesa di vedere l’urologo per capire meglio. Sono un po’ in ansia vista

l’età di entrambi e sul recupero della fertilità.

Vorrei qualche consiglio e capire se dovremmo già contattare un centro per la diagnosi e la cura dell’infertilità.

Saluti.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, credo sia importante contattare subito un centro di fisiopatologia della riproduzione. Normalmente, a 43 anni, le probabilità mensili di una donna fertile di avere una gravidanza evolutiva (fecundity rate), sono tra il 3 e il 5%, quindi bassissime. Più si aspetta peggio è. Una corretta valutazione di tutti i vostri esami può darvi delle indicazioni sulle modalità per perseguire il vostro scopo. Con cordialità.