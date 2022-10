In cerca di una gravidanza dopo due aborti spontanei

Una domanda di: Ivana

Salve dottore. Dopo 2 aborti spontanei alla 15esima settimana ho deciso di indagare se ci fossero cause e da un indagine genetica è stata riscontrata una mutazione MTHFR in omozigosi (se le fa piacere le allego il report dell’indagine). Il genetista mi ha prescritto Prefolic da prendere tutti i giorni e cardioaspirina per un mese. A giugno ho fatto gli esami per il valore dell’omocisteina e sembra che sia tutto nella norma. Adesso sto prendendo Prefolic e a giorni alterni Clositol g75, controllo l’ovulazione ma ancora non sono riuscita ad avere una gravidanza. Ha qualche consiglio per me? Ho 42 anni e già una gravidanza portata a termine 13 anni fa. Grazie mille per il supporto.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, immagino che abbia fatto tutte le indagini immunologiche legate alla diagnostica della poliabortività. Mi sembra che quanto suggerito sia molto utile, soprattutto la cardioaspirina, che continuerà fino alla 36° settimana di gravidanza. Non mi preoccuperei moltissimo della omozigosi MTHFR, aggiungerei all'acido folico anche della vitamina B12. Con cordialità.