In che data ho concepito?

Una domanda di: Federica

Salve avevo scritto qualche giorno fa, ma non so se magari per qualche errore non ho ricevuto risposta.

Volevo capire in base ai dati che ora le esporrò se sia possibile capire all’incirca quando potrebbe essere avvenuto il concepimento.

Le mestruazioni in media mi durano 25/26 giorni, con durata flusso di 3/4 giorni.

Ultima mestruazione 22/03.

Primo rapporto con coito interrotto, eiaculazione completamente esterna 25/03, ultimo giorno di flusso, quasi finito.

Secondo rapporto il 31/03, sempre con coito interrotto ma non con grande controllo, si è tolto all’ultimo…

altro rapporto il 3/4 sempre con coito interrotto.

Il 25/4 test clearblue positivo 3+.

Il 27/4 fatta prima eco ma si vedeva solo camera e sacco.

Mi fa tornare il 11/5 ( 7+1 dall’um) e vede embrione di 13mm.

Il 12/6 ( 11+5) faccio traslucenza e dna fetale e l’embrione è di 55mm.

È possibile capire quale sia il rapporto possibile che ha innescato la gravidanza? Posso escludere quello del 25/03 in base alle misure che sono state rilevate? (3 giorni dopo questo rapporto non so se possa essere rilevante, a cena non ho digerito e rimesso la notte).

Grazie mille in anticipo.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

innanzi tutto lei non ha scritto “qualche giorno fa” ma ieri, quindi deve avere un pochino di pazienza per la risposta che difficilmente riusciamo a dare immediatamente dopo aver ricevuto la domanda. Stabilire con esattezza la data del concepimento non è possibile. Non si può nemmeno individuare quale rapporto ha portato a concepire visto che, dopo il rapporto, gli spermatozoi maschili possono sopravvivere alcuni giorni nel corpo della donna. Diciamo che la data più verosimile è il 31 marzo, ma creda non si può escludere nessuna delle altre date indicate. Con cordialità.

