In che giorno ho concepito?

Salve volevo un chiarimento che ad oggi ancora non posso togliermi questa cosa dalla testa. Prima di sapere di essere incita il mio ultimo ciclo e stato il 18/08/2023 quando doveva arrivarmi il ciclo successivo e completamente saltato se non che ho avuto qualche macchia intorno al 20/09/2023 qualche giorno dopo facendo il beta il 29/09 negativo ho avuto rapporti completi sia prima che dopo però ce ne uno i particolare che mi fa paura sarebbe il giorno 08/10 che lo avuto extraconiugale il test lo ripeto il 30/10 positiva il 31/10 vado a fare una visita dalla mia ginecologa ed ero già di 6 settimane non sapendo il mio ultimo ciclo mi data il 21/09 il mio ultimo ciclo ad oggi sono di 15+0 posso sapere se io ho fecondato giorno 08/10 oppure prima perché ancora mi sorge il dubbio c’è chi mi dice che già a fine mese di settembre ero incinta ma io ho fatto le beta il 29 settembre ed erano negative Per favore una risposta spero di essere stata chiara. Voglio solo sapere se ho fecondato prima del 08/10 tutto il resto in norma.



Cara signora,

se il 31 ottobre l’ecografia ha stabilito che lei era in 6^ settimana, si può pensare che il concepimento sia avvenuto circa 4 settimane prima cioè intorno al 3 ottobre. Questo però vale in teoria (e solo in teoria!), perché è anche possibile che l’ovulazione si sia verificata proprio il giorno 8 ottobre (o anche un paio di giorni dopo) e che quindi il concepimento sia avvenuto proprio in seguito al rapporto dell’8 ottobre. Non è mai facile stabilire il giorno esatto del concepimento in caso di rapporti sessuali affrontati nell’arco dello stesso ciclo mestruale mensile e infatti la sicurezza di quando ha concepito non gliela possiamo dare. Cordialmente.



