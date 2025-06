In che giorno ho concepito?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

c'è qualcosa che non torna in quanto riferisce in relazione alla datazione della gravidanza. Lei oggi ha iniziato la 18^ settimana (18 settimane + 0 giorni), secondo il calendario ostetrico che conteggia le settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell'ultima mestruazione. La datazione con l'ecografia si fa una volta sola e non due volte successive e indica le settimane di gravidanza (e non la data del concepimento), ma non se ne tiene conto se lo scarto tra i dati rilevati dall'ecografia e il calendario ostetrico è inferiore a sette giorni (come nel suo caso). Detto questo, in base all'ultima mestruazione, è più probabile che il concepimento sia avvenuto in seguito ai rapporti sessuali avuti fino al 9 febbraio, in quanto gli spermatozoi possono sopravvivere nell'apparato genitale femminile fino a sette giorni e la sua ovulazione dovrebbe essere avvenuta circa a metà febbraio (sulla base della data di inizio dell'ultima mestruazione). Detto questo, non si può escludere che lei abbia concepito anche successivamente: quando i rapporti avvengono più o meno nell'arco dello stesso ciclo mestruale è praticamente impossibile stabilire con sicurezza matematica quando sia avvenuto il concepimento. Preciso che il ciclo mestruale è il periodo di tempo compreso tra il giorno di inizio di una mestruazione e il giorno di inizio della mestruazione successiva. Nel suo caso, comunque, ripeto che è più verosimile che la gravidanza si sia avviata con i rapporti avuti fino al 9 febbraio. Comunque certezze non gliene posso dare, ma tutto sommato che importanza ha?

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto