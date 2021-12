In che mese ho concepito?

Una domanda di: Una lettrice

Vi allego un documento per sapere secondo voi quando avrei concepito…se è

possibile che io abbia concepito ad aprile e poi il 9 maggio ho avuto la mestruazione

normalmente e se in base alle misure si può capire se parliamo di aprile o di

maggio rispetto al concepimento. Grazie mille attendo una vostra risposta.





Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, quello che si può capire dall’esame che ci ha inviato è che ha avuto le ultime mestruazioni il 9 maggio e che il suo bambino cresce correttamente per questa data.

Pertanto il concepimento dovrebbe essere avvenuto circa il 23 maggio con una discrepanza di qualche giorno in più o in meno.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto