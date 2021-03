In che modo si può concepire, oltre a quello “tradizionale”?

Una domanda di: Arianna

Buongiorno, a Sharm El Sheik, dopo aver tenuto su l’assorbente interno per

più di otto ore, ho contratto Candida Albicans, già 20 anni fa. Ho fatto

cura con Sporanox, nessun effetto, ultimamente ora ho 44 anni, ho fatto cura

con amoxicillina+acido clavulanico, secondo nessun effetto. Se avessi voluto

avere una gravidanza come avrei potuto evitare di trasmettere al mio partner

questo batterio che so, da letture on-line, che potrebbe essere molto

pericoloso per l’uomo (meningite, “cardite” eccetera, eccetera). Ma la

penetrazione è l’unico modo per poter essere ingravidate anche da un

partner oppure ve ne sono altri in modo da evitare problemi alla

radice. Aggiungo mercoledì faccio un altro tampone con eventuale ABG e poi

le so dire.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

innanzi tutto le complicazioni a cui lei allude in caso di infezione da Candida (che è un fungo e non un batterio) sono eventualità estremamente rare. Posto questo, è più che giusto curare l'infezione ed eseguire tutti gli accertamenti del caso. Per concepire un bambino l'unica alternativa ai rapporti sessuali è rappresentata dalla procreazione medicalmente assistita. Con cordialità.