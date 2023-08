In che settimana di gravidanza mi trovo?

Una domanda di: Letizia

Ho sempre avuto un ciclo regolare di circa 28 giorni. Il 10 giugno ho avuto l’ultimo ciclo vero e proprio, dopo 23 giorni, il 3 luglio ho avuto delle perdite che assomigliavano a un “ciclo scarso”. Oggi 28/08 ho le beta a 85022 mUI/ml, mi sa dire esattamente a che settimana di gestazione sono e il periodo di concepimento? Non capisco se il concepimento è avvenuto prima (intorno al 25 giugno) e quelle erano delle perdite da impianto o se avvenuto 15 giorni dopo quelle perdite.



Cara signora,

dal valore delle beta è impossibile risalire alla settimana di gravidanza, vista l’enorme variabilità che può avere questo valore settimana per

settimana, come lei può facilmente verificare leggendo il referto che le ha dato il laboratorio. Pensi solo che in quinta settimana effettiva (calcolata

a partire dal giorno ipotetico del concepimento, fissato per convenzione 14 giorni dopo la data di inizio dell’ultima mestruazione) il valore delle beta

può essere compreso tra 6.225 e 181.075! Secondo il calendario ostetrico, che conteggia le 40 settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio

dell’ultima mestruazione lei è in 11^ settimana (se partiamo dal 10 giugno) ma potrebbe essere in 8^ settimana, se consideriamo il 3 luglio come data di inizio dell’ultima mestruazione. A questo punto solo l’ecografia potrà aiutarla a datare con precisione la gravidanza, in base alle misure presentate dal bambino. Credo comunque che lei abbia già fissato il primo appuntamento per la visita con ecografia, dico bene?. Sarà in quell’occasione che potrà dissipare il suo dubbio, impossibile da sciogliere “a tavolino”. Cordialmente.

