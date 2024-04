In gravidanza dormire sul fianco sinistro schiaccia il bambino?

Una domanda di: Chiara

Sono a 34 settimane e la mia bambina è cefalica ma la sua testolina è tutta a sinistra. (È messa un po’ in obliquo con la testa a sinistra e le gambe a destra). Visto che spesso dormo sul fianco sinistro mi accorgo che le sono proprio sopra in quei momenti, c’è il pericolo che la schiacci o le faccia male in questa posizione? Ne approfitto anche per chiedere se è ancora normale che la testa sia così spostata a sinistra e se di solito si posizionano dopo più dritti in vista del parto. Grazie mille.



Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, secondo la comunità scientifica internazionale dei ginecologi, negli ultimi mesi di gravidanza, quando il volume dell’utero è aumentato in maniera significativa, la scelta migliore per dormire ma anche per riposare è sdraiarsi sul fianco sinistro. Così ci si garantisce sia una più efficiente circolazione sanguigna sia un allentamento della compressione che lo stomaco e il fegato si trovano a subire in caso di posizione supina (a pancia in su). Ma non solo. Ci sono altri vantaggi: il sangue affluisce meglio verso la placenta, garantendo un più corretto apporto di ossigeno al feto. Il corretto afflusso di sangue permette ai reni di lavorare nel migliore dei modi, per una migliore funzionalità dell’apparato urinario. La possibilità che compaia il bruciore di stomaco diminuisce, la digestione viene favorita. La pressione che riceve la vescica è minore quindi si riduce il numero delle volte in cui ci si sveglia di notte per andare in bagno a far pipì (e non è poco, visto che la necessità di alzarsi più volte di notte disturba il sonno). E ancora, diminuisce la pressione subita dalla muscolatura del dorso e dalla colonna vertebrale, con meno rischio di svegliarsi al mattino con la schiena dolorante. Non viene ostacolato il ritorno del sangue dagli arti inferiori verso il cuore, quindi diminuisce il rischio che compaiono gonfiore alle caviglie e che, più in generale, le vene delle gambe vadano incontro a una condizione di sofferenza. Anche dal punto di vista estetico si ottengono benefici perché le caviglie si mantengono snelle e lungo le gambe non si evidenziano le vene né compaiono le teleangectasia, che sono gli anestetici segnetti rossi o blu dovuti alla rottura del capillari. Dunque tranquilla, non solo non vi è alcun pericolo che la sua bambina venga schiacciata dalla sua posizione mentre lei dorme, ma anzi coricandosi e dormendo sul fianco sinistro fa il meglio per entrambe. Per quanto riguarda la posizione che ha attualmente la sua bambina, non si deve affatto preoccupare, come di sicuro le ha già detto il suo ginecologo. Ormai è quasi al termine della gravidanza, cerchi di godersi quest’ultimo periodo nella maniera più spensierata possibile senza dare spazio a dubbi che possono solo privarla di serenità. Tanti cari saluti

