In gravidanza si possono avere le mestruazioni?

Il 22 febbraio ho avuto un rapporto diciamo che il rapporto è stato protetto in modo naturale senza preservativo. Il 6 di aprile ho fatto test

che mi dà positivo che mi segnava 3 +. È possibile rimanere incinta e avere mestruazioni?





Cara signora,

non esistono certezze assolute in medicina. Diciamo che se la gravidanza è evolutiva non si mestrua. Le perdite ematiche possono essere presenti anche in caso di gravidanza extrauterina.

Cari saluti.

