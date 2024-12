In gravidanza si possono fare i massaggi con il metodo Renata Franca?

Una domanda di: Virginia

Sono alla 12^ settimana di gravidanza e da qualche mese sto facendo massaggi alle gambe contro la cellulite con il metodo Renata Franca. La mia domanda è: posso continuare con una seduta alla settimana o se è meglio sospendere? Ho sentito dire che in gravidanza non è consigliabile fare massaggi, ma rinunciare mi dispiacerebbe moltissimo…



Alessia Alati Alessia Alati

Gentile Virginia,

al contrario di quello che ha sentito dire i massaggi in gravidanza non sono controindicati e, in particolare, possono essere consigliabili quelli effettuati con il metodo che lei ha citato poiché particolarmente efficaci per favorire il drenaggio linfatico, riattivare la circolazione, contrastare i gonfiori, ridurre la cellulite, quindi realmente utili per il benessere delle gambe. Parlo ovviamente in generale, perché non ho alcuna informazione precisa relativa al suo caso: quando si aspetta un bambino, prima di intraprendere trattamenti, così come assumere integratori o medicine, è sempre opportuno chiedere il parere del proprio ginecologo curante. Inoltre, si deve sempre comunicare alla persona che effettua i massaggi il proprio stato. Infine, sarebbe perfetto se riuscisse ad associare lunghe passeggiate e attività dolci come pilates o yoga. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

