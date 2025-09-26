In maternità per gravidanza a rischio: al datore di lavoro spetta riconoscere l’integrazione?

Una domanda di: Valeria
Sono socia di una cooperativa sociale. Il nuovo contratto nazionale prevede il 100% della retribuzione in maternità (80 % INPS e 20% il datore di lavoro). Come fare per ottenere l’integrazione da parte del datore di lavoro. Attualmente, sono al 5° mese di gravidanza a rischio mi è stato riconosciuto solo 80% erogato dall’INPS. In attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti.
Paola Bernardi Locatelli
Buongiorno,
per la maternità anticipata a mio avviso non è dovuta l'integrazione del datore di lavoro. La stessa spetta solo per il periodo di maternità obbligatoria. Cordialmente.
