In maternità per gravidanza a rischio: al datore di lavoro spetta riconoscere l’integrazione?

A cura di Paola Bernardi Locatelli - Dottoressa Pubblicato il 26/09/2025 Aggiornato il 26/09/2025

In caso di maternità anticipata, il datore di lavoro non è tenuto a integrare lo stipendio.

Una domanda di: Valeria
Sono socia di una cooperativa sociale. Il nuovo contratto nazionale prevede il 100% della retribuzione in maternità (80 % INPS e 20% il datore di lavoro). Come fare per ottenere l’integrazione da parte del datore di lavoro. Attualmente, sono al 5° mese di gravidanza a rischio mi è stato riconosciuto solo 80% erogato dall’INPS. In attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti.

Paola Bernardi Locatelli
Paola Bernardi Locatelli

Buongiorno,
per la maternità anticipata a mio avviso non è dovuta l'integrazione del datore di lavoro. La stessa spetta solo per il periodo di maternità obbligatoria. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

