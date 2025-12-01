In menopausa si possono avere figli?

Una domanda di: Aurora
È possibile avere figli per una donna di 50 anni in menopausa? E qual è il percorso da fare? C'è una terapia ormonale da seguire?
Eleonora Porcu
Gentile signora,
una donna in menopausa potrebbe ipoteticamente avere un figlio solo attraverso la fecondazione eterologa con donazione di ovociti. Questo perché con la menopausa cessa definitivamente l'attività ovarica e quindi la produzione di ovociti. Va detto che comunqe per legge può essere eseguita entro i cinquant'anni .
La saluto cordialmente.
