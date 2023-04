In ottava settimana l’embrione è molto piccolo

Una domanda di: Veronica

Buongiorno, ho fatto ieri la prima visita della gravidanza (ultima mestruazione 17/02 ma ciclo irregolare e sempre in ritardo-durata anche fino a 40 giorni). Mi hanno detto che la misura dell’’embrione dovrebbe corrispondere alla quinta settimana. Oggi ho fatto le beta e sono 58029.00, le ripeterò sabato per vedere l’andamento. Ultimo rapporto il 07/03. Può esserci speranza secondo lei? Grazie mille in anticipo.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora, secondo il calcolo ostetrico che prende in considerazione la data di inizio dell’ultima mestruazione, lei oggi è in nona settimana, circa in settima settimana dal concepimento e, quindi, l’embrione quando ha fatto l’ecografia avrebbe dovuto vedersi bene. Il fatto che sia stato rilevato che l’embrione corrisponde a cinque settimane può indicare un arresto nel suo sviluppo, anche in presenza di beta-hCG normali. Sarà dirimente la prossima ecografia che sarà opportuno effettuare fra una settimana, quando l’embrione e il battito del suo cuoricino, se tutto va bene, dovranno essere visualizzati dall’ecografia in maniera chiara. Mi tenga aggiornato. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto