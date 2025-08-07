In ottava settimana l’embrione si deve sempre vedere?

Una domanda di: Elisa

Buongiorno, ho avuto l’ultimo ciclo l’11/06. Secondo i miei calcoli io però ho avuto il rapporto il 21/06 (quello del concepimento) perché poi il 27/28/29 giugno ho avuto 3 giorni di perdite (color rosa) e penso siano le perdite da impianto. Mi hanno detto che sono a 7+3. Stamattina ho fatto l’ecografia e pero si vede la camera gestazionale ma all’interno non si vede ancora nulla. Mi hanno dato un’altra appuntamento per giovedì 7/08. Vorrei dei vostri pareri. Grazie.

