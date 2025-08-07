In ottava settimana l’embrione si deve sempre vedere?

Una domanda di: Elisa
Buongiorno, ho avuto l’ultimo ciclo l’11/06. Secondo i miei calcoli io però ho avuto il rapporto il 21/06 (quello del concepimento) perché poi il 27/28/29 giugno ho avuto 3 giorni di perdite (color rosa) e penso siano le perdite da impianto. Mi hanno detto che sono a 7+3. Stamattina ho fatto l’ecografia e pero si vede la camera gestazionale ma all’interno non si vede ancora nulla. Mi hanno dato un’altra appuntamento per giovedì 7/08. Vorrei dei vostri pareri. Grazie.
Claudio Ivan Brambilla
Gentile Elisa,
lei oggi 7 agosto, in base alla data di inizio dell'ultima mestruazione, è entrata nell'ottava settimana. A questo punto della gravidanza, se tutto va bene l'embrione e il battito del suo cuoricino dovrebbero essere visualizzabili dall'ecografia, a meno che (come ci auguriamo) il concepimento non sia avvenuto molto più avanti rispetto all'epoca presunta. Giusto dunque ripetere il controllo oggi, sperando per il meglio ovvero di visualizzare l'embrione però preparandosi a una notizia non buona. Mi faccia sapere. Cari saluti
