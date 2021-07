In piscina dopo la sesta malattia: si può?

Una domanda di: Anna

Salve dopo la sesta malattia si può andare in piscina? La mia bambina ha due anni. Grazie.



Leo Venturelli

Non ci sono controindicazioni alla piscina di per sé ma bisogna semplicemente avere attenzione a non far stancare troppo la piccola e a non lasciarla eccessivamente al sole. Dopo una malattia che ha determinato 3 giorni di febbre elevata e che probabilmente ha fatto diminuire l’appetito e, di conseguenza, ha interferito sull’alimentazione, direi di seguire questi suggerimenti: piscina e sole con moderazione (sempre con la massima protezione che significa applicazione ripetuta dei prodotti solari) e toglierla dall’acqua e dal sole nel momento in cui dà cenni di stanchezza. Con cordialità.



