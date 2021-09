In prossimità del menarca si può fare il vaccino anti-CoVid-19?

Una domanda di: Martina

Mia figlia quattordicenne non ha ancora avuto il menarca. Il suo fisico è in

forte evoluzione. Può fare il vaccino anticovid o è meglio rimandare? Grazie

anticipatamente.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

non c’è alcuna ragione per rimandare il vaccino anti-CoVid, visto che non interferisce né sull’evoluzione della pubertà né sulla prima mestruazione. Le controindicazioni al vaccino sono limitatissime e nessuna di queste riguarda uno stato fisiologico come lo è quello di una ragazzina in attesa di menarca. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

