In quale di queste due date ho concepito?

Una domanda di: Maura

È possibile risalire alla data di concepimento? L’inizio delle mie ultime mestruazioni risale al 27/02 e il 24 e 28 di marzo ho avuto dei rapporti sessuali

non protetti. Oggi 11/06 risulto in base al calendario osterico (chefa i conti partendo dalla data di inizio dell’ultima mestruazione n.d.r.) di 14 settimane + 6 giorni mentre

tramite translucenza nucale risulto di 14 settimane+2 giorni. Aggiungo inoltre di avere cicli

che variano da 30/35/36 giorni. Quale potrebbe

essere tra le 2 date quella del concepimento?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora, nessuna delle due, perché il 24 e il 28 marzo era già in gravidanza. I dati ecografici depongono per un concepimento il 17 marzo, avvenuto in seguito a un rapportos essuale affrontato probabilmente nei 4-5 giorni precedenti.

Se lei riconoscesse i giorni fertili, saprebbe orientarsi: dovrebbe aver riconosciuto il muco a chiara d’uovo proprio in quei giorni, dal 12 al 16 marzo. Cari saluti e congratulazioni.



