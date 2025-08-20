In quale giorno ho concepito?

Una domanda di: Alessandra

Sono attualmente incinta e volevo chiedere se fosse possibile stabilire i giorni fertili e all’incirca quando è avvenuto il concepimento nel mese di gennaio. Ho sempre avuto ciclo regolare di 29 giorni ma scarso (causa microadenoma ipofisario) e ho iniziato ad assumere parlodel il 15 dicembre per questo. Ultima mestruazione simile a spotting è stata il 15 gennaio e la prima ecografia è stata effettuata il 4 marzo con CRL 12, 8 mm e 7+3. La successiva ecografia del 1 aprile stabiliva CRL di 49, 68 mm e 11+5. Quali sono stati i possibili giorni di ovulazione?

