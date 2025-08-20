In quale giorno ho concepito?

Si può ipotizzare che ci siano più probabilità che l'ovulazione, quindi il concepimento, sia avvenuta a metà del ciclo mestruale, ma la certezza assoluta non si può avere.

Sono attualmente incinta e volevo chiedere se fosse possibile stabilire i giorni fertili e all’incirca quando è avvenuto il concepimento nel mese di gennaio. Ho sempre avuto ciclo regolare di 29 giorni ma scarso (causa microadenoma ipofisario) e ho iniziato ad assumere parlodel il 15 dicembre per questo. Ultima mestruazione simile a spotting è stata il 15 gennaio e la prima ecografia è stata effettuata il 4 marzo con CRL 12, 8 mm e 7+3. La successiva ecografia del 1 aprile stabiliva CRL di 49, 68 mm e 11+5. Quali sono stati i possibili giorni di ovulazione?

considerato che il suo ciclo è di 29 giorni e riferendoci al 15 gennaio come data di inizio dell'ultima mestruazione, il momento dell'ovulazione sembrerebbe essere compatibile con una data compresa tra il 30-31 gennaio il 1° febbraio. Tenga comunque presente che stabilire con esattezza il giorno del concepimento è praticamente impossibile. Con cordialità.

Giorno del concepimento: si può individuare con esattezza?

15/04/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il giorno dell'ovulazione che coincide con il giorno del concepimento non può essere individuato con sicurezza matematica "a tavolino". Numerose variabili lo possono infatti influenzare, spostandolo in avanti o all'indietro rispetto a quanto si può ipotizzare.   »

Aborto spontaneo: dopo quanto si può cercare un’altra gravidanza?

18/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

L'ovulazione si verifica 30 giorni dopo un aborto spontaneo ed è possibile concepire anche in questa circostanza senza che vi siano rischi di un qualsiasi tipo.  »

TSH del neonato: va controllato nel tempo se la madre è ipotiroidea?

18/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

Se il bambino è nato a termine e se dallo screening neonatale non è emerso nulla, non è necessario fare ulteriori controlli.  »

Cisti del plesso corioideo individuata dall’ecografia: meglio fare altre indagini?

13/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giovanni Battista Nardelli

Le cisti del plesso corioideo isolate, ossia non associate ad altre anomalie ecografiche, sono considerate varianti normali, senza effetti sullo sviluppo neurologico o intellettivo del bambino: nella maggior parte dei casi, scompaiono spontaneamente tra la 26ª e la 32ª settimana di gestazione. Quando...  »

Mamma bianca con occhi chiari, papà nero con occhi scuri: che occhi avrà il bambino?

11/08/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Faustina Lalatta

Una coppia formata da un genitore con gli occhi scuri e da un genitore con gli occhi chiari avrà molto più facilmente un bambino con occhi scuri. A meno che gli ascendenti del primo genitore non abbiano occhi chiari, eventualità che per le persone di pelle scura è davvero rara.  »

