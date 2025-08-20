In quale giorno ho concepito?
A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia
Pubblicato il 20/08/2025
Aggiornato il 20/08/2025
Si può ipotizzare che ci siano più probabilità che l'ovulazione, quindi il concepimento, sia avvenuta a metà del ciclo mestruale, ma la certezza assoluta non si può avere.
Una domanda di: Alessandra
Sono attualmente incinta e volevo chiedere se fosse possibile stabilire i giorni fertili e all’incirca quando è avvenuto il concepimento nel mese di gennaio. Ho sempre avuto ciclo regolare di 29 giorni ma scarso (causa microadenoma ipofisario) e ho iniziato ad assumere parlodel il 15 dicembre per questo. Ultima mestruazione simile a spotting è stata il 15 gennaio e la prima ecografia è stata effettuata il 4 marzo con CRL 12, 8 mm e 7+3. La successiva ecografia del 1 aprile stabiliva CRL di 49, 68 mm e 11+5. Quali sono stati i possibili giorni di ovulazione?
Dottor Gaetano Perrini
Buongiorno signora,
considerato che il suo ciclo è di 29 giorni e riferendoci al 15 gennaio come data di inizio dell'ultima mestruazione, il momento dell'ovulazione sembrerebbe essere compatibile con una data compresa tra il 30-31 gennaio il 1° febbraio. Tenga comunque presente che stabilire con esattezza il giorno del concepimento è praticamente impossibile. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
