In quante settimane di gravidanza sono?

Una domanda di: Elena

Buongiorno, ultima mestruazione 31/08/21, lunedì 27/09 clearblu incinta 2-3 settimane e beta 2000. Mercoledì beta 6000, fatto eco il 5 ottobre, embrione di 3 millimetri, secondo lei di quante settimane sono esattamente? Grazie.





Patrizia Mattei Patrizia Mattei

Buongiorno dall’ultima mestruazione sarebbe oggi 5,6 settimane, con una data presunta del parto il 07/06/2022. Dalla misurazione dell’’embrione potrebbe essere qualche giorno più avanti, come se avesse ovulato un po’ prima (6, 5 settimane con data presunta del parto 01/06/2022). Ha per caso, almeno ogni tanto, dei cicli un po’ più brevi di 28 giorni? Comunque di solito se la discrepanza tra la data con la mestruazione e quella ecografia è inferiore a sette giorni non si cambia la datazione perché rientra nella variabilità di crescita individuale. Quindi si consideri, almeno per ora, una 5,6 settimane. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto