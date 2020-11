In ritardo, ma il test di gravidanza è negativo

Una domanda di: Agata

Ho un ritardo di 5 giorni, ho effettuato un test di gravidanza questa mattina, il primo è risultato nullo il secondo mi dava negativo ma ho

inserito l’urina in un bicchiere di vetro, il risultato è attendibile o

bisogna farne un altro?



Buongiorno signora, da quel che lei mi riferisce ha effettuato due volte il test di gravidanza con risultato negativo in tutti e due i casi. Il fatto che uno dei due l’abbia eseguito usando l’urrina posta in un bicchiere non è rilevante ai fini dell’esito, cioè non lo compromette. I test sono attendibili, tuttavia se il ritardo persiste effettuerei un ulteriore test sulle urine,sempre usando il kit fa-da-te, fra sette giorni. Se ilrisultato negativo venisse confermato, le consiglio di effettuare un controllo dal ginecologo per individuare la ragione dell’amenorrea (assenza delle mestruazioni). Con cordialità.



