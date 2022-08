In sesta settimana l’ecografia non rileva nulla

Se effettivamente la sesta settimana di gravidanza volge al termine, l'eventualità di non individuare l'embrione con l'ecografia non è buon segno.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, sarebbe utile conoscere il giorno del concepimento: se lei riconosce i giorni fertili è in grado di precisarlo. Se ha ovulato e concepito 14 giorni dopo il 6 luglio, saremmo alla sesta settimana più cinque giorni e almeno la camera ovulare in ecografia dovrebbe vedersi, sempre che sia all’interno dell’utero. Se invece avesse ovulato più tardi, potrebbe essere ancora troppo presto per ogni conclusione. Se però fossimo realmente a circa 33 giorni dal concepimento le probabilità di una gravidanza intrauterina in buona evoluzione sarebbero scarse. Con cordialità.

Una domanda di: Ivi22 Buongiorno dottore, il mio ultimo ciclo è stato il 6 luglio. Ho fatto il test il 9 agosto sono andata dal mio dottore e mi ha detto di fare la beta le ho fatte il 13 agosto ed erano 216.6 poi mi ha detto di ripeterle il 17 ed erano 189.30…visto che erano scese il dottore mi ha detto di prendere un appuntamento con il ginecologo (nessuno mi ha dato un appuntamento) sono andata al pronto soccorso e mi hanno fatto l’ecografia e hanno detto che non si vede niente o che forse c’è stato un aborto di ripetere il dosaggio delle beta e poi di effettuare un’ecografia. Secondo lei ho qualche possibilità che si siano sbagliati? Grazie in anticipo per la risposta.

Gli Specialisti Rispondono

Bisogna mettere in conto che le probabilità che il concepimento si verifichi immediatamente dopo aver preso la decisione di avere un figlio non sono tante, specialmente a 38 anni. Per aumentarle è consigliabile seguire uno stile di vita sano. »

Gli Specialisti Rispondono

Ci sono gesti che compie il bambino che è opportuno impedire: per farlo occorrono toni e atteggiamenti di affettuosa determinazione. »

Gli Specialisti Rispondono

Alimenti e bevande contenenti lo zucchero che si usa normalmente in cucina a scopo dolcificante non sono vietati in assoluto, ma non è certo opportuno concederli ogni giorno. In un'ottica di dieta sana devono essere introdotti solo occasionalmente (e questo vale anche per gli adulti). »