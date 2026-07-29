In sesta settimana l’ecografo visualizza l’embrione ma non il battito: può dipendere dall’utero retroverso?

In effetti la retroversione dell'utero all'inizio della sesta settimana può rendere più difficile visualizzare l'attività cardiaca dell'embrione con l'ecografia. A distanza di una settimana, invece, se tutto va bene diventa possibile rilevarla.
Una domanda di: Melissa Buongiorno, avrei una domanda che mi sta logorando dall’ultima ecografia. Ho fatto un'eco a 6 settimane + 1 giorno, ovulazione accertata da gonasi ed era presente tutto con embrione 4.8mm, ma non si è visto il battito. Premetto ho utero retroverso e non so se può centrare. La ginecologa non ha detto nulla, anzi mi ha detto di reputarmi incinta e mi ha fissato un controllo tra 2 settimane. Tornata a casa ho letto di tutto su embrioni di queste dimensioni e ovunque dicevano che il battito si doveva vedere per forza: ora sono in panico e non so più cosa pensare.
Augusto Enrico Semprini
Cara Melissa,
gravidanza a 6 settimane e 1 giorno da concepimento spontaneo quindi bisogna concedere un'imprecisione di 24/48 ore rispetto alla data presunta dell'ovulazione, in più abbiamo un utero retroverso quindi con visualizzazione più modesta degli embrioni in quest'epoca. Da parte mia non rilevo alcun motivo di preoccupazione .
Ripeta un'ecografia ad una settimana da questa e ci scriva subito che finalmente hanno visto un bel battito e aspetti questi giorni con il sorriso perché la fertilità della vostra coppia c'è, la gravidanza avviata ne è la prova più lampante. Ed è questa la cosa più importante e non il fatto che le gravidanze qualche volta possono non evolvere perché l'embrione può essere anomalo: bisogna accettare questa possibilità, anche se non penso sia il suo caso.
Se la seguissi io le avrei detto che non ero ancora in grado di visualizzare il battito e avrei programmato un controllo successivo a sette giorni proprio come le ho detto: ci scriva tra pochi giorni con buone notizie così sappiamo di aver fatto le considerazioni giuste su quanto ci ha scritto.
Un saluto affettuoso e cordiale.
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