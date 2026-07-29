In sesta settimana l’ecografo visualizza l’embrione ma non il battito: può dipendere dall’utero retroverso?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 29/07/2026 Aggiornato il 29/07/2026

In effetti la retroversione dell'utero all'inizio della sesta settimana può rendere più difficile visualizzare l'attività cardiaca dell'embrione con l'ecografia. A distanza di una settimana, invece, se tutto va bene diventa possibile rilevarla.

Una domanda di: Melissa
Buongiorno, avrei una domanda che mi sta logorando dall’ultima ecografia. Ho fatto un'eco a 6 settimane + 1 giorno, ovulazione accertata da gonasi ed era presente tutto con embrione 4.8mm, ma non si è visto il battito. Premetto ho utero retroverso e non so se può centrare. La ginecologa non ha detto nulla, anzi mi ha detto di reputarmi incinta e mi ha fissato un controllo tra 2 settimane. Tornata a casa ho letto di tutto su embrioni di queste dimensioni e ovunque dicevano che il battito si doveva vedere per forza: ora sono in panico e non so più cosa pensare.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Melissa,
gravidanza a 6 settimane e 1 giorno da concepimento spontaneo quindi bisogna concedere un'imprecisione di 24/48 ore rispetto alla data presunta dell'ovulazione, in più abbiamo un utero retroverso quindi con visualizzazione più modesta degli embrioni in quest'epoca. Da parte mia non rilevo alcun motivo di preoccupazione .
Ripeta un'ecografia ad una settimana da questa e ci scriva subito che finalmente hanno visto un bel battito e aspetti questi giorni con il sorriso perché la fertilità della vostra coppia c'è, la gravidanza avviata ne è la prova più lampante. Ed è questa la cosa più importante e non il fatto che le gravidanze qualche volta possono non evolvere perché l'embrione può essere anomalo: bisogna accettare questa possibilità, anche se non penso sia il suo caso.
Se la seguissi io le avrei detto che non ero ancora in grado di visualizzare il battito e avrei programmato un controllo successivo a sette giorni proprio come le ho detto: ci scriva tra pochi giorni con buone notizie così sappiamo di aver fatto le considerazioni giuste su quanto ci ha scritto.
Un saluto affettuoso e cordiale.

In sesta settimana l’ecografo visualizza l’embrione ma non il battito: può dipendere dall’utero retroverso?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Cuoricino che non si vede con l’ecografia in 8^ settimana di gravidanza

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

L'ipotesi più plausibile, quando in ottava settimana l'ecografia non individua l'attività cardiaca dell'embrione, è che la gravidanza si sia interrotta.  »

In 7^ settimana non viene visualizzato il battito del feto: ci sono speranze?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Arianna Prada

Effettuare un secondo controllo a una decina di giorni di distanza dal primo è l'unico modo per sapere se la gravidanza è in evoluzione.   »

Proseguirà la gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Castagna

Solo il trascorrere dei giorni permette di stabilire se una gravidanza proseguirà o no. L'attesa è dunque necessaria (anche se ansiogena).   »

Battito del feto assente e ampia area di distacco: proseguirà la gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Castagna

Solo il trascorrere dei giorni può svelare se una gravidanza è evolutiva oppure si è interrotta.   »

Progesterone e aspirinetta in una gravidanza in buona evoluzione

Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Non sempre c'è accordo tra ginecologi sulla necessità di prescrivere farmaci a sostegno della gravidanza ...   »

Le domande della settimana

Problemi con un piercing: ci sono rischi per la gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono di Professore Piergiacomo Calzavara Pinton

Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza.   »

Possono arrivare le mestruazioni a tre mesi dal parto mentre si allatta?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali).  »

Il bambino starnutisce appena si trova sotto il sole: perché?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare.   »

Mancato accollamento di 3 mm a inizio gravidanza: si può andare in vacanza?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche.   »

IgG dubbie e IgM negative: ho la toxoplasmosi?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

Le IgM negative ci dicono che la toxoplasmosi non è in atto né è stata sviluppata di recente. Le IgG positive segnalano che si è immuni nei confronti dell'infezione.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 