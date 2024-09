In sesta settimana non si vede l’embrione: cosa vuol dire?

Una domanda di: Grace

Sono a 6 settimane di gravidanza + 4 giorni. Ho fatto l’ecografia che ha visualizzato la camera gestazionale vuota. Vorrei informazioni in merito, per favore. Grazie.



Cara signora,

di norma in sesta settimana si dovrebbero vedere con l’ecografia sia l’embrione sia il battito del cuoricino. Se però il concepimento fosse

avvenuto più avanti rispetto alla data presunta – convenzionalmente stabilita intorno a metà ciclo, quindi mediamente il 14° giorno del ciclo

(in un ciclo di 28 giorni) – è anche possibile che si debba attendere altri sette-dieci giorni affinché l’ecografia riesca a visualizzarli. Per ora

dunque l’unica cosa che posso dirle (come di certo le avrà detto il suo ginecologo) è che dobbiamo aspettare la prossima ecografia che di sicuro le è

stata fissata a breve, giusto? Se intorno all’ottava settimana di gravidanza ancora non si dovesse individuare l’embrione dobbiamo pensare di essere in

presenza di un cosiddetto “uovo chiaro”, ovvero di una gravidanza non destinata a evolversi. Mi tenga aggiornato. Cordialmente.



