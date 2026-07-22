In settima settimana l’ecografia non individua l’embrione: che sta succedendo?

Una domanda di: Esterina

Sono alla 7^ settimana + 2 giorni di gestazione, ieri sera ho avuto piccole perdite di sangue che dopo essere stata in ospedale non ho più avuto. Mi hanno fatto una ecografia interna dove è emerso che la sacca gestazionale era formata ma all'interno non si vedeva niente. Ho fatto quindi il dosaggio delle beta-hCG e il valore emerso è 4412. Ora mi hanno detto di fare una ecografia da un altro ginecologo per confrontarla. Ho paura: voi che pensate?



