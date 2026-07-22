In settima settimana l’ecografia non individua l’embrione: che sta succedendo?

In settima settimana l'embrione dovrebbe essere individuabile con l'ecografia, tuttavia ci sono eventualità che possono far sì che accada un po' più avanti: è il passare dei giorni che permette di capire se la gravidanza è in evoluzione o no.
Una domanda di: Esterina Sono alla 7^ settimana + 2 giorni di gestazione, ieri sera ho avuto piccole perdite di sangue che dopo essere stata in ospedale non ho più avuto. Mi hanno fatto una ecografia interna dove è emerso che la sacca gestazionale era formata ma all'interno non si vedeva niente. Ho fatto quindi il dosaggio delle beta-hCG e il valore emerso è 4412. Ora mi hanno detto di fare una ecografia da un altro ginecologo per confrontarla. Ho paura: voi che pensate?
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
si tratta probabilmente di un uovo chiaro, ossia di una gravidanza in cui l'embrione non si è formato. In settima settimana se tutto va bene l'ecografo dovrebbe individuare l'embrione con attività cardiaca. La scelta di effettuare un'altra ecografia è comunque corretta. Potrebbe sempre essere in gioco un ciclo irregolare, un ritardo di concepimento, una evoluzione iniziale della gravidanza più lenta rispetto all'aspettativa: queste eventualità potrebbero dare il risultato che lei ha avuto e suggerire una diagnosi non desiderabile quando invece va tutto bene. Ci auguriamo che in questo successivo controllo la gravidanza si mostri in evoluzione. Ci tenga aggiornati.
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