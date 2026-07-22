In settima settimana l’ecografia non individua l’embrione: che sta succedendo?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 22/07/2026 Aggiornato il 22/07/2026

In settima settimana l'embrione dovrebbe essere individuabile con l'ecografia, tuttavia ci sono eventualità che possono far sì che accada un po' più avanti: è il passare dei giorni che permette di capire se la gravidanza è in evoluzione o no.

Una domanda di: Esterina
Sono alla 7^ settimana + 2 giorni di gestazione, ieri sera ho avuto piccole perdite di sangue che dopo essere stata in ospedale non ho più avuto. Mi hanno fatto una ecografia interna dove è emerso che la sacca gestazionale era formata ma all'interno non si vedeva niente. Ho fatto quindi il dosaggio delle beta-hCG e il valore emerso è 4412. Ora mi hanno detto di fare una ecografia da un altro ginecologo per confrontarla. Ho paura: voi che pensate?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
si tratta probabilmente di un uovo chiaro, ossia di una gravidanza in cui l'embrione non si è formato. In settima settimana se tutto va bene l'ecografo dovrebbe individuare l'embrione con attività cardiaca. La scelta di effettuare un'altra ecografia è comunque corretta. Potrebbe sempre essere in gioco un ciclo irregolare, un ritardo di concepimento, una evoluzione iniziale della gravidanza più lenta rispetto all'aspettativa: queste eventualità potrebbero dare il risultato che lei ha avuto e suggerire una diagnosi non desiderabile quando invece va tutto bene. Ci auguriamo che in questo successivo controllo la gravidanza si mostri in evoluzione. Ci tenga aggiornati.

In settima settimana l’ecografia non individua l’embrione: che sta succedendo?

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