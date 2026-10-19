In settima settimana l’embrione ha il cuore che batte debolmente: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Giulia Ho fatto un'ecografia una settimana fa con embrione di 5 mm e battito non presente (6+2). Oggi in un'eco di controllo l'embrione era cresciuto di soli 2 mm (7 mm) con battito cardiaco debole. Quali sono le probabilità che possa portare a termine la gravidanza? Ultimo ciclo 23 agosto. La gravidanza è in evoluzione. Potrebbe essere sbagliata la misurazione di un ecografo? Sono stati utilizzati 2 strumenti diversi da 2 persone differenti ... Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Giulia,

la presenza di bradicardia (battito lento e debole) è purtroppo un indicatore di un embrione con poche possibilità di evolvere nella gravidanza. Non vi sono dati statistici, diciamo che abbiamo il 10% di possibilità che tutto si risolva. L'unico elemento consolante è che quando gli embrioni presentano questa caratteristica è perché siamo in presenza di uno sbilanciamento cromosomico che evidenzia una prognosi neonatale che non porta ad avere una buona qualità di vita o, addirittura, a nascere vivi. Questo suggerisce di accettare con meno dolore la gravidanza che non evolve oltre il primo trimestre. Nel caso la gravidanza si interrompesse la invito a eseguire un esame citogenetico per accertare l'assetto cromosomico del concepito. Cari saluti.



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