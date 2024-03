In settima settimana non si vede il battito del cuoricino

Una domanda di: Tanja

Ieri ho fatto la prima visita ginecologica e la ginecologa ha visto il sacco vitellino e l’embrione che misura 6,2mm ma senza battito

cardiaco. Lei dice che è piccolo l’embrione oppure che potrebbe essere in atto un aborto e mi ha fissato un nuovo appuntamento tra una settimana. Io

ho avuto ultimo ciclo 8 gennaio e ovulazione il 21 gennaio. Secondo voi l’embrione ha 7 settimane e 2 giorni o potrebbe essere più piccolo e per questo motivo

non si vede ancora il battito? Grazie mille e buona giornata.



Cara signora,

a sette settimane + 1 giorno il battito del cuoricino se tutto va bene si dovrebbe vedere. È vero però che l’embrione potrebbe essere più piccolo

dell’atteso, come può accadere quando il concepimento avviene più avanti di quanto si ipotizza. Al riguardo le voglio dire che non è mai è possibile

indicare con sicurezza la data dell’ovulazione, salvo il caso in cui venga monitorata l’attività ovarica con l’ecografia. Forse è questo il suo caso,

visto che indica il 21 gennaio come data certa dell’ovulazione. Se però così non fosse, se non sapesse dell’ovulazione grazie all’ecografia, di fatto quest’ultima potrebbe essere avvenuta più avanti e questo potrebbe spiegarci perché l’indagine ecograficain settima settimana ancora non ha visualizza il battito. Posto tutto questo, la sua ginecologa ha agito per il meglio fissandole un’altra ecografia tra sette giorni, passati i quali se la gravidanza sta evolvendo come desideriamo lo si potrà appurare inequivocabilmente. Possiamo quindi ancora sperare … Mi tenga aggiornato. Cari saluti.



