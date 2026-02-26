In 7^ settimana non viene visualizzato il battito del feto: ci sono speranze?

Una domanda di: Valeria Sono alla mia seconda gravidanza, ho fatto una ecografia transvaginale a 7 settimane + 3 giorni, l'embrione misurava 6mm ma non c'era battito, dovrò fare un'altra visita fra 10 giorni. La sentenza è definitiva o ho ancora qualche speranza?



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno signota,

una lunghezza di 6 mm corrisponde all'incirca alla 6^ settimana. Generalmente in quest'epoca il battito cardiaco risulta visibile, tuttavia siccome non ho visto/eseguito l'ecografia può essere che l'embrione sia leggermente più piccolo ed è questo il motivo per cui non è ancora valutabile l'attività cardiaca. I colleghi le hanno dato un controllo dopo 10 giorni per vedere l'evolutività. Cerchi di stare serena nell'attesa. Mi faccia sapere, se lo desidera.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto