In spiaggia libera cosa può mangiare una bimba di 11 mesi?

Dottoressa Chiara Boscaro A cura di Chiara Boscaro - Dottoressa specialista in Nutrizione Pubblicato il 25/05/2026 Aggiornato il 25/05/2026

I cibi da proporre in spiaggia sono numerosi, quindi sotto questo profilo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Una grande attenzione va invece posta all'igiene e alla conservazione degli alimenti.

Una domanda di: Elena
Cosa posso partare da mangiare in spiaggia alla mia bambina di quasi 11 mesi? Non c’è uno stabilimento balneare. Grazie.

Chiara Boscaro
Chiara Boscaro

Gentile Elena,
a 11 mesi i bambini sono in pieno svezzamento: in spiaggia libera il cibo deve essere sicuro dal punto di vista igienico e facile da somministrare senza appoggi.
Di seguito, le opzioni migliori da mettere nella borsa termica per pappe complete.
Pappa pronta in termos: prepara la classica pappa (crema di cereali o pastina con passato di verdura e carne/pesce) e mettila calda in un termos per alimenti. Si manterrà tiepida fino al momento del pranzo.
Omogeneizzati "salva-spazio": sacchetti morbidi di frutta e yogurt (tipo "squeeze") o vasetti di pappa pronti che non necessitano di essere scaldati. Ricorda i cucchiaini e un bavaglino in silicone (per pulirli basta una salvietta).
Mentre per merende e snack consiglio di portare della frutta morbida a pezzi: taglia a cubetti della grandezza adatta (finger food) frutta facile come banana, pesca nettarina matura, melone o anguria. Tienila al fresco fino all'ultimo secondo.
Anche yogurt o formaggio fresco o ricotta vanno bene, da conservare nella parte più fredda della borsa termica, a stretto contatto con i ghiaccioli. Qualche gallette di riso o mais, si sciolgono in bocca, intrattengono la bambina e non si rovinano con il caldo.
Pane morbido o focaccia soffice private della crosta, tagliate a strisce lunghe circa due dita (facili da impugnare).
Attenzione anche alla sicurezza alimentare, igienizza le mani, in spiaggia libera non ci sono lavandini. Usa l'acqua dolce che hai portato da casa e un gel igienizzante (per te) prima di toccare il suo cibo. Se la bambina non finisce la pappa o lo yogurt, getta il resto. Con il caldo della spiaggia i batteri si moltiplicano rapidamente.
Copri la borsa frigo con un asciugamano chiaro e lasciala dentro la tenda da sole, mai sotto il sole diretto. Buone vacanze!

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